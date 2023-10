Tare: «Se fossi il ds della Lazio? Ecco chi comprerei»

Non ha dubbi Igli Tare, l’ex Lazio ha svelato cosa farebbe se fosse ancora oggi nel ruolo di ds dei biancocelesti

Non sembra coltivare alcun dubbio Igli Tare, l’ex Lazio è intervenuto ai microfoni della Tv albanese dopo la vittoria dell’Alabania appunto contro la Repubblica Ceca. Questo, con un particolare riferimento ai capitolini.

IL COMMENTO – «È stata una partita fantastica, e meritiamo di festeggiare perché è una notte bellissima. La squadra è stata perfetta, complimenti a tutti dal primo all’ultimo. Per la prima volta per un allenatore della nazionale albanese avrà grattacapi nella scelta, visto che ci sono tanti giocatori di qualità. Sylvinho ha costruito un gruppo competitivo che non solo può qualificarsi, ma anche fare miracoli all’Europeo. Se fossi ancora il direttore sportivo della Lazio prenderei tutta la squadra».