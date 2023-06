Tare attacca Sarri: «Aveva detto che era un crack, non l’ha mai fatto giocare». Le parole del dirigente sportivo

Intervistato da Il Messaggero, Igli Tare ha parlato dopo l’addio alla Lazio ufficializzato nella giornata di ieri:

SARRI – «Io l’ho portato alla Lazio e l’ho supportato per il rinnovo sino al 2025. Mi aveva chiesto aiuto per fare un progetto, poi non so cosa sia successo. Noi non abbiamo mai litigato. Quando Sarri è arrivato ha fatto alla squadra il discorso migliore che avessi mai sentito nella mia carriera alla Lazio. Gli ho stretto la mano e gli ho detto finalmente abbiamo un tecnico che dice le cose in questo modo. Ogni acquisto fatto quest’anno era stato concordato prima con il mister. Cancellieri era convinto sarebbe diventato un top, ma non l’ha mai fatto giocare».