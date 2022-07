Tare a Lotito: «Resto». Il Parma non è un pericolo: due certezze in casa Lazio

Il d.s. Tare ha deciso di restare alla Lazio comunicandolo al presidente Lotito: la situazione

Dopo le avances del Parma, Igli Tare ha preso la decisione di restare alla Lazio comunicandola anche al presidente Claudio Lotito. Come riportato dal Corriere dello Sport, il d.s. brama il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023, dopo che le tensioni per la Primavera consegnata a Fabiani lo avevano fatto vacillare.

Ora si vedrà, ma in casa Lazio ci sarebbero due certezze. La prima è che Lotito non è abituato a licenziare, ma accompagna alla porta non rinnovando i contratti. La seconda: se Tare accetta un progressivo ampliamento dei quadri dirigenziali, potrà resistere e rimontare. Altrimenti sarà il suo ultimo anno in biancoceleste.