Tanti auguri a Nando Orsi: l’ex biancoceleste compie 62 anni

L’ex portiere della Lazio, oggi commentatore e opinionista tv, Fernando Orsi spegne oggi 62 candeline, tanti auguri

Nando Orsi, compie oggi 62 anni. L’ex portiere nella stagione 1982-1983 venne acquistato dalla Lazio in Serie B per sostituire tra i pali il ritirato Felice Pulici. Divenne subito il portiere titolare e, al termine della stagione, conquistò la promozione in Serie A. Giocò con i biancocelesti fino al 1985.

In seguito disputò quattro stagioni con la maglia dell’Arezzo. Tornato alla Lazio nel 1989, ricoprì il ruolo di portiere di riserva fino al ritiro dall’attività agonistica, nel 1998. Il passo successivo è in panchina. È stato preparatore dei portieri e allenatore in seconda: è tornato sulla panchina della Lazio dal 2022 al 2004 con Roberto Mancini, suo ex compagno. Tanti auguri