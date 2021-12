Nuove regole per accedere negli stadi? Il vaccino potrebbe non bastare

Nuove regole per accedere negli stadi? Dal 27 dicembre, il solo vaccino potrebbe non bastare: si studia l’ipotesi del tampone obbligatorio

Dal 27 dicembre potrebbero cambiare le regole per accedere agli stadi di Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe infatti non bastare più il Super Green Pass per accedere allo stadio.

Il premier Draghi starebbe pensando di mettere il tampone obbligatorio per entrare nei luoghi affollati, tra cui ovviamente anche lo stadio. I tifosi potrebbero essere costretti così a fronteggiare l’ennesima novità per partecipare ad un evento sportivo.