Calciomercato Lazio, per Talles Magno cresce la concorrenza e il cartellino…

Non solo la Lazio su Talles Magno: la folta concorrenza per il giocatore ha portato il cartellino tra i 25 ed i 30 milioni

Un talento pronto a fiorire nel calcio dei grandi. Talles Magno è destinato all’Europa, al salto di qualità, ma forse non alla Lazio. Dell’interesse dei biancocelesti per il giovanissimo prospetto del Vasco da Gama vi abbiamo già parlato, così come della folta concorrenza per il suo cartellino.

Come riportato da AS, il ragazzo piace a numerosi club e – come il mercato insegna – più cresce la domanda, più sale il prezzo: i brasiliani infatti chiederebbero tra i 25 ed i 30 milioni.

Antonio Lopez, dirigente del Vasco da Gama, però ha nicchiato sulle numerose richieste ricevute chiudendo così, ai microfoni del canale Papo na Colina: «Fino a questo momento non ci è arrivato nulla».