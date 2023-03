Tacconi ha lasciato l’ospedale, parla il figlio: «Gli hanno salvato la vita»

Tacconi, l’ex portiere della Juventus e Nazionale ha lasciato l’ospedale dove era ricoverato e proseguirà la riabilitazione a casa

E’ la fine di un incubo per Stefano Tacconi, il quale 8 mesi fa è stato ricoverato in ospedale per un emorragia celebrale che lo tormentava. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale, ha lasciato l’ospedale, e proseguirà la sua riabilitazione a casa, e a intervenire a riguardo è il figlio che rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – È stato un lungo percorso ad Alessandria, dove hanno salvato la vita a papà. Da oggi questo percorso continuerà in Lombardia, ma non dimenticheremo mai tutto quello che hanno fatto per mio padre e il supporto che hanno dato anche a noi. La strada è ancora lunga ma come ho sempre fatto vi terrò informati