Tacchinardi: «Tudor non guarda al nome del giocatore. Luis Alberto? Non ce lo vedo con lui»

Alessio Tacchinardi, al Corriere della Sera, ha così parlato del neo tecnico della Lazio Igor Tudor.

LE PAROLE – «Igor non guarda al nome del giocatore, per lui conta il lavoro: è cresciuto nella Juve che non si accontentava di vincere e poi sparire. Luis Alberto? Secondo me faticherà. Può giocare sulla trequarti, ma deve pressare il playmaker avversario. A centrocampo con Igor non lo vedo».