Alessio Tacchinardi si è espresso sul momento che sta vivendo la Nazionale guidata da Mancini, in particolare sulle critiche a Immobile

Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di TMW, si è esperesso sul momento che sta vivendo la Nazionale italiana, reduce da due deludenti pareggi contro Bulgaria e Svizzera, parlando anche delle critiche a Ciro Immobile e schierandosi a favore dell’attaccante biancoceleste:

«Mi è piaciuta comunque, è migliorata anche la condizione fisica. La difficoltà è quella di non essere riuscita a fare gol contro una squadra organizzata. La Nazionale ha fatto sempre il suo gioco, ha avuto le sue occasioni, come quella pesante di Berardi. Ora si complica la situazione ma non credo ci siano problemi”. E su Ciro: “Immobile è forte, ma per il gioco di Mancini non viene esaltato».