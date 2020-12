Tacchinardi Alessio, ex giocatore, dice la sua sulla possibile vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. Le sue parole

Ai microfoni di Tmw Radio, Alessio Tacchinardi ha detto la sua sullo scudetto e sulla possibile vittoria del titolo da parte dell’Inter.

«Grande non solo il tecnico e i giocatori, ma tutto il gruppo, compresa la società. Ho la sensazione che possa arrivare in fondo ma forse c’è qualcosa che non si incastra alla perfezione».