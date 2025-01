Sylla Lazio, non si esclude il colpo sul gong. Nuovo rinforzo per la difesa? Un dettaglio favorisce l’affare

Sylla Lazio, non si può escludere un altro colpo sul gong. I biancocelesti si rinforzano in difesa? Tutte le ultime novità di mercato

Come spiegato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio potrebbe chiudere la propria sessione invernale dei trasferimenti con un colpo per la difesa. Occhi su Abakar Sylla, centrale ivoriano in forza ai francesi dello Strasburgo.

I transalpini lo avevano pagato 20 milioni di euro, ma c’è l’apertura al prestito dell’ivoriano. E un dettaglio da non sottovalutare: entourage e intermediari che curano la procura del giocatore sono gli stessi di Casadei.