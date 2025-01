Sylla Lazio, Baroni chiede un altro rinforzo dietro. Ma l’affare è legato al colpo Casadei: che cosa filtra

Sylla Lazio, Baroni chiede un altro rinforzo per il reparto arretrato. Ma l’affare è legato all’arrivo di Casadei: le ultime novità

Il calciomercato Lazio è in cerca anche di un difensore con cui rafforzare il pacchetto arretrato. Baroni spera in un nuovo colpo per puntellare la difesa, ma ad oggi nulla è ancora sicuro.

Come spiega Il Messaggero, sarebbe in bilico anche l’arrivo di Abakar Sylla, difensore dello Strasburgo il cui futuro sarebbe legato a quello di Cesare Casadei. Un affare che potrebbe saltare visto che gli intermediari sono gli stessi del giocatore del Chelsea, che ad oggi non è sicuro di arrivare.