Svizzera Italia 0-0, azzurri bloccati sul pari dagli elvetici

Secondo pareggio consecutivo per l’Italia nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Azzurri bloccati sullo 0-0 dalla Svizzera

Non va oltre lo 0-0 l’Italia di Roberto Mancini nel match contro la Svizzera, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. E per gli azzurri è il secondo pareggio consecutivo dopo quello con la Bulgaria.

Bonucci e compagni partono bene, con Berardi che si divora una grande occasione. Con il passare dei minuti crescono gli elvetici, che prendono campo e coraggio. Nella ripresa arriva l’opportunità più ghiotta, ma Jorginho si fa ipnotizzare da Sommer dagli undici metri. Poi la partita cala di intensità e lo 0-0 è il risultato più logico.