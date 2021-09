Italia, il pareggio è meno amaro: eguagliato un importante record

Nonostante lo 0-0 con la Svizzera, l’Italia può essere contenta per aver eguagliato il record del Brasile: ecco quale

Secondo pareggio consecutivo per l’Italia di Roberto Mancini, che non va oltre lo 0-0 contro la Svizzera. Primo posto del girone C mantenuto, ma mercoledì contro la Lituania bisognerà vincere. Gli azzurri, però, hanno appena superato un record che durava da oltre 20 anni.

Chiellini e compagni hanno eguagliato il Brasile nella striscia di imbattibilità più lunga di una Nazionale maggiore tendendo conto di tutte le competizioni. 36 le partite senza conoscere la sconfitta per i Campioni d’Europa in carica, che hanno centrato il traguardo fissato dai verdeoro tra il 1993 e il 1996.