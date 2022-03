Eriksson: «Il Napoli di Spalletti sembra la mia Lazio, ecco perchè»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sven Goran Eriksson ha spiegato come il Napoli di Spalletti assomigli alla sua Lazio scudetto del 2000: le sue parole

«Da sempre è difficile spezzare l’egemonia delle big. In quante sono riuscite a vincere? Il Napoli di Maradona, il Verona di Bagnoli, la Sampdoria di Boskov e la Roma prima della mia Lazio e poi dopo con Capello. Non è mai stato semplice. Quando ho vinto io, 22 anni fa, la serie A veniva da otto anni dove in campionato trionfava o il Milan o la Juventus. Noi riuscimmo a creare una squadra che già la stagione prima era andata vicina al trionfo. E su questo aspetto anche il Napoli per certi versi somiglia alla Lazio perché pezzo dopo pezzo ha messo assieme la squadra attuale».