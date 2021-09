Svanberg: «Zielinski o Milinkovic-Savic? Ecco a chi mi ispiro»

Mattias Svanberg in un’intervista a la Gazzetta dello Sport ha detto di ispirarsi a due calciatori della Serie A: Zielinski e Milinkovic

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, decisivo nell’ultima partita contro il Verona con il gol vittoria, in un’intervista riportata sulle pagine de la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ha detto di ispirarsi a due calciatori della Serie A:

«Zielinski o Milinkovic-Savic? Entrambi, per ora Zielinski è quello che sto guardando con più attenzione. Quando so che gioca, lo seguo. In alcuni suoi passi vedo alcune mie caratteristiche».