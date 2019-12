Supercoppa, dopo Angelo Peruzzi arrivano anche le parole del Sergente Milinkovic dall’evento di questa mattina

Poco più di due giorni e la Lazio scenderà in campo a Riad per disputare la Supercoppa contro la Juventus di Sarri. Mattinata di autografi e foto per alcuni biancocelesti. Tra di loro presente anche Milinkovic che poi ha rilasciato qualche battuta ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Come procede la trasferta? Per ora tutto bene, ma aspettiamo la partita (ride ndr)».