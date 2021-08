Superlega, non è finita: i club membri pensano ad una nuova formula

Juventus, Real Madrid e Barcellona starebbero pensando ad una nuova formula per riproporre la Superlega. Ecco le nuove regole

Le tre squadre della Superlega ci riprovano: nuovo progetto per venire incontro ai tifosi, secondo quanto riporta la testata tedesca Spiegel. Ecco quali sarebbero le nuove regole e la formula della competizione.

Il format sarebbe stato ripensato proponendo un torneo diviso in 2: Superlega 1 e Superlega 2 con un sistema di promozioni e retrocessioni (con una wild card ogni anno). Un’ulteriore idea sarebbe quella di accedere alla Superlega 2 direttamente dai campionati, seguendo i meriti sportivi degli ultimi 5 anni (proprio come già accade per il ranking FIFA).