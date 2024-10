Superlega, ecco quando potrebbe partire la competizione. Le ultime novità

Superlega, la rivelazione sul possibile inizio della nuova competizione

La Superlega non ha intenzione di fermarsi. Come afferma il quotidiano spagnolo As, fonti vicine ad A22 (società promotrice della competizione) confermano che la nuova competizione potrebbe partire a settembre 2025.

Ancora dubbi sulle squadre che, eventualmente, prenderebbero parte alla prima edizione. La Juve, dal canto suo, ne ha già preso le distanze, decidendo di tornare tra i membri dell’ECA.