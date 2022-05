Superlega, l’attacco di Piqué: «Vogliono distruggere il calcio»

Il difensore del Barcellona Piqué ha attaccato la Superlega e i club che la supportano

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ai microfoni di Sky Bet ha duramente attaccato la Superlega.

LE PAROLE – «La Superlega distrugge il calcio perché solo i grandi club ne traggono vantaggio, non è la cosa migliore per i tifosi. La Superlega è diventata qualcosa di molto politico qui in Spagna, la stampa è controllata da diverse persone che appoggiano il progetto, non è lo stesso nel Regno Unito dove tanti tifosi sono contrari. Secondo il mio punto di vista, così distruggi il calcio perché favorisci solo i grandi club. Non credo che Real Madrid, Barcellona e Juventus abbiano fatto la cosa giusta, anche se capisco perfettamente la loro posizione. Per i tifosi non credo che sia la cosa migliore».