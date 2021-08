Superlega, secondo il New York Times, l’Inter e il Milan sono pronte a rientrare nell’ECA insieme ad altri 7 club. I dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 14.40 – L’Inter torna ufficialmente nell’ECA, dopo essere uscita a causa della nascita della Superlega. Ecco il comunicato ufficiale dell’associazione.

«A seguito della ricezione da parte dell’ECA di richieste specifiche che chiedevano al Consiglio dell’ECA di prendere in considerazione il ritiro delle loro precedenti richieste di dimissioni dell’aprile 2021, il Comitato Esecutivo dell’ECA ha concordato che i seguenti club manterranno la loro adesione ordinaria all’ECA per l’attuale ciclo di adesione all’ECA 2019-23 : AC Milan, Arsenal FC, Chelsea FC, Club Atlético de Madrid, FC Internazionale Milano, Liverpool FC, Manchester City FC, Manchester United FC e Tottenham Hotspur FC (“Club”).

Nella sua decisione, e dopo un esauriente processo di reimpegno da parte dei Club e rivalutazione da parte dell’ECA negli ultimi mesi, il Consiglio Direttivo dell’ECA ha preso in considerazione il riconoscimento da parte dei Club che il cosiddetto progetto European Super League (“Progetto ESL “) non era nell’interesse della più ampia comunità calcistica e le loro decisioni comunicate pubblicamente di abbandonare completamente il progetto ESL. Il consiglio dell’ECA ha anche riconosciuto la volontà dichiarata dei club di impegnarsi attivamente con l’ECA nella sua missione collettiva di sviluppare il calcio europeo per club, nell’interesse aperto e trasparente di tutti, non di pochi.

L’Inter e il Milan pronte a rientrare nell’ECA insieme ad altri 8 club. E’ quanto riporta Tariq Panja, giornalista del New York Times, che su Twitter ha scritto:

«Nove club di Superlega (non le tre resistenze Juventus, Real Madrid e Barcellona), sei dall’Inghilterra, le due squadre di Milano e l’Atletico, hanno firmato impegni legalmente vincolanti per essere reintegrati nell’European Club Association di Nasser al-Khelaifi. Ci dovrebbe essere un annuncio più tardi nella giornata odierna. L’idea è di rendere più difficile la possibilità che si uniscano a un’altra fuga. Allo stesso modo, da parte loro, si aspetteranno che i responsabili delle regole del calcio siano all’altezza delle loro aspettative quando si tratta di far rispettare i regolamenti».