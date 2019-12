Supercoppa, Ronaldo risponde alle provocazioni durante la premiazione

Durante la premiazione della Supercoppa Italiana il campione è stato schernito dal pubblico presente e lui non l’ha presa tanto bene

In questi giorni Cristiano Ronaldo purtroppo non ha dato grandi esempi di sportività, facendo ricredere molti suoi fan.

Ad inizio dicembre non ha presenziato alla premiazione del Pallone d’Oro sapendo di non essere il vincitore, e al momento della premiazione della CocaCola Supercup persa contro la Lazio non ha accettato la medaglia d’argento e non ha stretto la mano alle persone presenti. Questa mattina è uscito un video sulla pagina Facebook Chiamarsi Bomber, dove veniva immortalato il campione portoghese che faceva gestacci al pubblico mentre cantavano cori in favori di Messi. Una caduta di stile del genere, da uno come lui, non ce la si aspetta ma purtroppo ci sta abituando a questo: Ronaldo si sta rivelando un campione solo dentro il rettangolo di gioco.

A Riad, un gruppo di tifosi locali canta "Messi, Messi". E Cris la prende con filosofia. Gepostet von Chiamarsi Bomber am Donnerstag, 26. Dezember 2019