Supercoppa, il rientro della Lazio è programmato per domani mattina

Supercoppa, la Lazio di Inzaghi rientrerà a Roma subito dopo la finale e il volo è previsto per le 22 italiane

E’ tutto pronto per la finale di Supercoppa tra Juventus e Lazio: la sfida di Riyad sarà l’ultima partita del 2019 prima delle vacanze natalizie. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la squadra biancoceleste dovrebbe tornare domani mattina verso le 6. Il gruppo di Inzaghi è arrivato prima di quello bianconero e sarà il primo a rientrare. Quello che attenderà la Lazio sarà un charter di cinque ore di volo che partirà da Riyad intorno alle 22 di questa sera e riporterà i giocatori a casa per le festività. Il ritorno a Formello è previsto per il 31 dicembre, in vista della preparazione della partita che si disputerà contro il Brescia il 5 gennaio 2020.