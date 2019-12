Supercoppa, Protti: «Lazio pericolosa, a Sarri sconsiglio i tridente…»

Igor Protti ha detto la sua sulla finale di Supercoppa tra Lazio e Juventus, dando anche un consiglio a Sarri…

Sarri, memore della sconfitta subita contro la Lazio all’Olimpico, potrebbe scegliere di schierare sin dall’inizio il tridente composto da Ronaldo, Dybala, Higuain. Un’altra versione della stessa Juventus che domenica scenderà in campo per giocarsi la Supercoppa. A TMW, il consiglio di Igor Protti:

«È una soluzione che Sarri ha messo in pratica nelle ultime settimane, dopo che aveva detto che fosse una possibilità remota. Probabilmente, anche visto il rendimento di questi giocatori, sta rivedendo i suoi pensieri. E’ un atteggiamento da persona intelligente. Contro La Lazio è da valutare, è una squadra pericolosa e in grande condizione. Sarà una partita difficile. Ma al di là di questi tre, non ci sono altri che possono garantire questo modulo, che danno garanzie. Io partirei un po’ più cauto contro i biancocelesti».