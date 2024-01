Supercoppa, novità importanti per la competizione: i dettagli

Supercoppa, a pochi giorni dalla competizione la Lega ha reso note dell novità interessanti: ecco di che si tratta

Archiviata la vittoria con il Lecce, venerdì la Lazio torna in campo in quel di Riad per sfidare l’Inter dell’ex Simone Inzaghi per la semifinale di Supercoppa Italiana. La Lega per il torneo che si svolgerà in Arabia, ha reso note alcune novità interessanti.

La prima che farà senz’altro felici molti allenatori, è quella che al termine dei novanta minuti regolamentari non ci saranno i tempi supplementari bensi i calci di rigore. Inoltre Sarri e i tre allenatori che parteciperanno al torneo potranno usufruire della panchina extralarge potendo contare su 15 calciatori.

Per quanto riguarda gli squalificati, coloro che verranno ammoniti durante la competizione, se diffidati salteranno il match di campionato qualora Pellegrini, Cataldi e/o Rovella dovessero ricevere un giallo salterebbero anche loro il match con il Napoli. I calciatori squalificati in campionato a Riad invece ci saranno.