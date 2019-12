Supercoppa Juventus Lazio, il King Stadium verso il sold out

Supercoppa, manca sempre meno al match tra Juventus e Lazio in programma il 22 dicembre alle 17:45

Quasi tutto pronto in vista della Supercoppa tra Lazio e Juventus che si disputerà il 22 dicembre alle 17:45 italiane (19:45 locali) presso il King Saud University Stadium di Riyad. Come riporta il Corriere dello Sport sono già quasi tutti esauriti i tagliandi messi a disposizione per il match.

L’impianto contiene circa 24.000 posti e sembra andare verso il sold out. Come spesso accade, in questo tipo di manifestazioni, la maggior parte del pubblico sarà formato dai locali. Dall’Italia arriveranno circa 400 tifosi, di cui 100 biancocelesti.