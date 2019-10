Supercoppa, si giocherà in Arabia Saudita: manca solo l’ufficialità

La Supercoppa, che quest’anno vedrà sfidarsi Lazio e Juventus, si giocherà in Arabia Saudita

La decisione sembra essere ormai stata presa. La Supercoppa si giocherà in Arabia Saudita. Come riporta Sport Mediaset manca ancora l’ufficialità ma sembra che la decisione sia ormai stata presa.

A dare una conferma anche il direttore operativo della Juventus Giorgio Ricci durante l’Assemblea dei soci: «Relativamente alla Supercoppa, non siamo noi a doverlo ufficializzare, ma a breve non mancherà l’ufficializzazione da parte della Lega. Si giocherà in Arabia Saudita verosimilmente nel mese di dicembre».