Supercoppa Italiana, Simeone avvisa la Lazio: «Siamo qui perché siamo i campioni» Le parole dell’attaccante

Giovanni Simeone ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa in cui sono impegnate anche Inter e Lazio.

OBIETTIVO – «Siamo qui perché siamo i campioni d’Italia. Chiaramente siamo in questa competizione che è molto importante e proveremo a dare il massimo e dare energia al momento. È chiaro che è una partita molto difficile, la Fiorentina gioca bene a calcio e sta bene in classifica. È una buona squadra e anche noi dovremo cercare di togliere una grande possibilità di togliere il pallone. Ci proveremo a gestirlo, come ci proveranno loro. In questo momento c’è bisogno di tanta umiltà e di tanto spirito di squadra, non c’è bisogno di pensare all’io o al noi, che è quello che dovrebbe caratterizzare lo spirito di squadra. E’ chiaro che per un attaccante e per un calciatore fare gol nelle partite importanti è molto importante. Speriamo che serva a vincere la partita, soprattutto. Per quanto riguarda Kvara, potrebbe essere una possibilità. Io cercherò di adattarmi sempre a quello che chiede il mister, io mi adatto a tutto. È chiaro che avere un giocatore come Kvara è sempre buono».