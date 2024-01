Supercoppa Italiana, Inter – Lazio: ecco dove vedere il match in diretta tv. I dettagli

Inter – Lazio, il match di Supercoppa che vedrà impegnata la squadra di Sarri è in programma venerdì 19 gennaio alle 20 (ora italiana) a Riyadh, all’Al-Awwal Park Stadium. Verrà trasmessa inoltre in diretta su Canale 5 e su Infinity, dove ci sarà la possibilità di seguire la sfida attraverso l’app dedicata. Da non dimenticare il consueto appuntamento con la cronaca su LazioNews24!