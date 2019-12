Supercoppa, Immobile e le bellezze del Lazio VIDEO

Supercoppa, ancora un video, con protagonista Ciro Immobile, per promuovere le bellezze del territorio laziale

Continua la promozione da parte della regione Lazio del territorio. In questi giorni in Arabia Saudita per la Lazio c’è spazio anche per mostrare al mondo quali sono le origini e le peculiarità del nostro territorio.

Nel video di oggi tocca a Ciro Immobile mostrare le bellezze laziali come il Castello di Santa Severa e non solo. Non si dimentica la parte culinaria con la tiella di Gaeta o i carciofi alla romana.