Supercoppa, Immobile: «Difficile prevedere il risultato»

Dopo Correa ed Inzaghi, anche Immobile decide di rilasciare qualche dichiarazione in vista della finale di domani

Per l’emittente Al Arabiya, passa anche il bomber Ciro Immobile, esprimendosi sulla finale di Supercoppa Italiana e sull’importanza di trovarsi in Arabia.

Ciro ha detto: «La vittoria per 3-1 in campionato è stata una partita bella, quindi sarà difficile ripetersi. Questa è una finale e le finali sono tutte partite singole dove non puoi sapere o fare una previsione del risultato. È molto importante comunque essere qui, in una paese come l’Arabia Saudita. Il fatto che questa nazione ospiti una finale del genere deve essere un motivo di orgoglio per l’Italia e per il popolo italiano. Abbiamo anche cambiato posto, da Gedda a Riyadh, e questo fa bene al calcio nostrano».