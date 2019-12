Supercoppa, Elkann: «Juventus vergognati»

Il rampollo della famiglia Agnelli ha commentato su Twitter la finale di CocaCola Supercup, sbottando contro i bianconeri

La finale di Supercoppa Italiana ha decretato la sconfitta della Juventus per 1-3. A Riyadh i giocatori sono usciti a testa bassa, mentre chi è rimasto in Italia non ha preso bene il secondo posto.

Lapo Elkann, famoso imprenditore e tifoso della Juventus, nonché parente del presidente Agnelli, ha seguito la partita commentandola sui social. Inizialmente ha tweettato l’incoraggiamento alla sua squadra del cuore scrivendo: «Forza Juve ti amo e credo in te». La prestazione della squadra non è piaciuta ad Elkann, che prontamente ha scritto: «Juve SVEGLIATI». A fine partita, molto amareggiato dal risultato, si è lasciato andare ad un commento rabbioso, dicendo: «Juve VERGOGNATI. COMPLIMENTI alla Lazio».