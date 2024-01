Supercoppa, De Siervo risponde a Sarri: «Penso che sia stato frainteso» Le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie A

Luigi De Siervo ha parlato in conferenza stampa in vista dell’inizio della Supercoppa Italiana domani in Arabia Saudita. Di seguito le sue parole.

PAROLE SARRI – «Penso che sia stato frainteso, non penso che un professionista come Sarri possa dire una cosa del genere, fa parte di un sistema i cui professionisti vengono da un sistema che consente di trasmettere queste partite».