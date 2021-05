Suning fa la storia della Serie A, ora sarà vera gloria?

Suning diventa la prima proprietà straniera a conquistare lo Scudetto in Serie A: all’orizzonte, però, la necessità di risolvere la delicatissima questione finanziaria

Lo Scudetto è arrivato, forse anche prima del previsto nei piani di Suning. Cinque anni di costante risalita nelle gerarchie della Serie A per arrivare al giorno più atteso, un 2 maggio 2021 che rimarrà nella storia non solo del colosso cinese e dell’Inter Campione d’Italia, ma anche dell’intero calcio nazionale.

La famiglia Zhang è infatti la prima proprietà straniera a conquistare il Tricolore e il quasi trentenne Steven il più giovane Presidente di sempre a riuscire nell’impresa. Ci sarebbe da festeggiare per lunghe notti se non fosse per il coprifuoco a rovinare i piani dell’immediato. Ma ciò che preoccupa di più il popolo interista sono certamente i progetti per gli anni a venire.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM