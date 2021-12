Sturaro: «Strada giusta, dobbiamo fare di più»

Sturaro ha parlato a Dazn nel pre partita di Lazio Genoa, match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Le sue parole

LAVORO -«Sono principi su cui stiamo lavorando da quando il mister è arrivato. Non è automatico, ci vuole del tempo: in alcune partite l’abbiamo fatto bene, in altre meno. La strada è quella giusta, dobbiamo fare di più»