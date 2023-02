Strefezza: «Quando feci un provino per la Lazio Inzaghi...»

Strefezza, il talento del Lecce racconta a distanza di qualche anno di aver svolto un provino con la Lazio ma venne scartato da Inzaghi

Ai microfoni del canale ufficiale della Serie A ha parlato Strefezza, il quale rivela un retroscena che lo lega alla Lazio. Il talento del Lecce, ha raccontato di aver svolto in passato un provino con la squadra biancoceleste, ma di essere stato scartato da Inzaghi

PAROLE – «Quando arrivai feci una prova con il Palermo e con la Lazio. Questi ultimi, però, non mi volevano perché l’allenatore diceva che ero troppo basso e che non gli serviva uno come me. Ma non mi sono mai arreso e non ho mai abbandonato l’obiettivo di giocare in Serie A. La mia altezza oggi è un punto di forza, mi permette di giocare a centrocampo e tra le linee, sono veloce nei cambi di direzione, nei dribbling. Essere piccolo mi dà un vantaggio, nessuno mi ha mai calpestato i piedi anche se sono basso»