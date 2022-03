Stramaccioni: «La Roma può arrivare in fondo alla Conference»

Andrea Stramaccioni ha parlato all’ANSA dopo l’eliminazione dell’Italia, soffermandosi sulle altre realtà del calcio italiano

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter e attuale allenatore dell’Al Gharafa, ha commentato all’ANSA l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali 2022:

«E’ difficile accettare, specialmente per me che vivo proprio in Qatar. L’amarezza è duplicata. I qatarioti sono scioccati, quasi affranti per l’assenza degli azzurri al Mondiale . Reputano la nostra realtà calcistica tra le più importanti al mondo e sono scioccati».

SCUDETTO – «A mio avviso la squadra più attrezzata è l’Inter, ma resta il campionato più equilibrato degli ultimi anni. Il Milan pare aver recuperato continuità, la Juve sta recuperando terreno ed il Napoli è pronti ad approfittare di passi falsi altrui. La Roma? Può arrivare in fondo alla Conference League».