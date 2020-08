Mercato, Vocalelli: «Se la Lazio vuol fare il salto deve comprare un portiere titolare»

Ai microfoni di RadioRadio nel primo pomeriggio si è discusso del mercato in entrata della Lazio e specialmente della questione portiere.

Il direttore Alessandro Vocalelli si è espresso sulla porta della Lazio.

Se la Lazio vuole entrare e rimanere nel grande calcio internazionale non può giocare con Strakosha in porta. Con tutto il rispetto serve un salto nella mentalità, se penso che l’Inter ha Handanovic, la Juventus gioca con Szczesny tra i pali, il Milan con Donnarumma, l’Atalanta con Gollini che a me piace molto, la Lazio dovrebbe comprare un titolare.

Dice la sua poi Nando Orsi.

In questo momento alla Lazio servirebbe un portiere che possa dare stimoli a Strakosha, qualora venisse Sirigu invece farebbe il titolare. Consigli può giocare un campionato intero con la Lazio: come Mirante alla Roma con Pau Lopez, quando vedi giocare il secondo potrebbe tranquillamente essere un primo.