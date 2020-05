Lazio, Pulcini: «Strakosha positivo? Sta bene, se ha qualcosa mi dimetto»

Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, ha fatto chiarezza sulle voci che stanno circolando sulle condizioni di Strakosha

Nelle ultime ore è circolata la notizia che Strakosha, portiere della Lazio, avrebbe contratto il Coronavirus, coperto dalla società come un semplice infortunio. Dopo la smentita del fratello Dimitri, è arrivata anche quella del medico sociale, Ivo Pulcini: «Strakosha è perfetto come tutti gli altri. Ha il Covid? Non lo devo giurare, mandate qualcuno a sorpresa. Mi dimetto subito se ha qualcosa, le fake news non fanno parte delle persone serie. Mandate qualcuno della Figc – ha ribadito a Radio Radio – una persona che dice certe cose senza documentazione e inventandole, è assurdo».

«Il sovraccarico di impegni è motivo di preoccupazione, ma sappiamo come affrontarlo. Prima cosa importante è idratarsi, poi riscaldamento, stretching e intensità graduale con carichi crescenti. Giocare alle 16.30 è un problema, dobbiamo fare i conti con la disidratazione. Ma noi siamo preparatissimi, non abbiamo paura di niente».