Strakosha: «Grazie ai tifosi per il supporto, non ho trattenuto le lacrime»

Thomas Strakosha ha pubblicato un post Instagram in cui ringrazia i tifosi per i cori e lo striscione di supporto prima di Lazio-Cagliari

Pochi minuti prima di Lazio-Cagliari, i tifosi hanno voluto supportare Thomas Strakosha, colpevole di aver commesso un grave errore nel match contro il Galatasaray.

Il portiere, al termine della partita ha ringraziato i supporters biancocelesti con un post Instagram: «Non ho parole per descrivere quello che ho provato oggi entrando in campo dagli applausi l’affetto e infine allo striscione cantando mio nome ho provato ma non sono riuscito trattenere le lacrime e l’unica cosa che posso dire e GRAZIE DI CUORE TIFOSI LAZIALI PER IL VOSTRO AFFETTO E SUPPORTO QUESTO MOMENTO RIMARRÀ NEL MIO CUORE PER TUTTA LA MIA VITA….»