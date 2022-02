Strakosha, il post della mamma: «Orgogliosa di te, bestia!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La mamma di Strakosha si è detta orgogliosa della prestazione del portiere della Lazio contro il Porto

Thomas Strakosha è stato uno dei migliori della Lazio nel pareggio per 2-2 in Europa League contro il Porto. Prestazione, però, che non è servita ai biancocelesti per passare al turno successivo. Ma la partita giocata dal portiere albanese, ha reso orgogliosa sua madre che gli ha dedicato un post su Instagram:

«Sono sempre orgogliosa di te. Ti voglio bene, bestia mia». Immediata la risposta di Strakosha che ha commentato con una serie di cuori rossi.