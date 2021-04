Strakosha, gioia per il successo in Nazionale – FOTO

Thomas Strakosha è tornato in campo anche in Nazionale: ecco la gioia del portiere biancoceleste sui social network

Dopo esser stato in panchina nelle sfide contro Andorra e Inghilterra, Thomas Strakosha è tornato a difendere i pali della sua Albania. Un’occasione di rilancio importante per l’estremo difensore della Lazio.

Ed ecco che il portiere dei biancocelesti ha mostrato tutta la gioia per la sua prestazione e soprattutto per la vittoria ottenuta sul campo del San Marino. Una felicità messa in mostra con un post sul suo profilo Instagram. A colpire è anche la didascalia, «Rosso e nero», che ricorda e rimanda ai colori sociali della sua Nazionale.