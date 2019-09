Strakosha, ballottaggio con Berisha per la porta dell’Albania: deciderà Reja

Sarà l’ex allenatore della Lazio, Edy Reja, a decidere se ribaltare o meno le gerarchie

Sarà ballottaggio tra Thomas Strakosha ed Etrit Berisha per il posto tra i pali della nazionale albanese. Sarà proprio l’ex allenatore biancoceleste Edy Reja a decidere chi tra i due portieri partirà titolare sabato nella sfida contro la Francia. Quando sulla panchina dell’Albania sedeva Panucci il titolare era Berisha (55 presenze per lui), oggi però le gerarchie potrebbero cambiare e non è detto che non possano essere ribaltate.

Tra due settimane poi i due si ritroveranno invece da avversari nella gara tra Spal e Lazio in programma al ritorno dalla pausa delle Nazionali