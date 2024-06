Stengs Lazio, ripresi i CONTATTI con l’olandese: la mossa di Lotito e Fabiani. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del giocatore

In casa Lazio Lotito e il Ds Fabiani sono a lavoro per mettere a segno i primi colpi di questa sessione. Nel mirino sono due i nomi in pole: da un lato Stengs e dall’altro Dele-Bashiru, con cui si sono ripresi i contatti.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport negli ultimi giorni i contatti per il calciatore del Feyenoord sono stati frequenti. Il giocatore è un pallino della società biancoceleste che lo segue da almeno sei mesi. In settimana ci sarà un incontro con l’entourage dell’olandese e la Lazio potrebbe tentare l’affondo decisivo. L’affare si può chiudere intorno ai 12 milioni con l’inserimento di bonus.