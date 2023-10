Stengs in conferenza: «Abbiamo vinto contro una grande squadra, se lo rifacciamo a Roma passiamo il turno»

Stengs, il calciatore olandese al termine della partita vinta contro la Lazio ha parlato in conferenza stampa

PAROLE – La Lazio è una squadra di grande qualità, ma noi abbiamo giocato una grandissima partita. Se dovessimo giocare così anche al ritorno, avremmo grosse chance di passare il turno

FUTURO IN ITALIA – Se mi piacerebbe giocare in Italia? Per ora sono concentrato solo sul Feyenoord, ma sì, in futuro sarebbe bello giocare in Serie A