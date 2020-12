Stendardo: «Il Verona gioca molto bene. La Lazio non si rilassi»

Guglielmo Stendardo, ex giocatore biancoceleste, ha parlato in vista della sfida tra Verona e Lazio. Le sue parole

L’ex biancoceleste Guglielmo Stendardo ha parlato della sfida tra Verona e Lazio ai microfoni di RadioSei.

«Non sarà una partita facile per la Lazio. La squadra di Juric gioca molto bene con il suo 3-4-2-1. Gioca simile all’Atalanta, uno contro uno a tutto campo. Corre tantissimo e merita la classifica che ha. È una squadra forte che ha un giocatore come Zaccagni che ha grande qualità. Lazio non deve rilassarsi dopo il passaggio agli ottavi, sarebbe un errore grave. Per tornare in Champions bisogna confermarla con il campionato».