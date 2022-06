Stendardo e Lulic stanno partecipando insieme al corso per diventare allenatori: il post su Instagram

Stendardo e Lulic condividono lo stesso passato in biancoceleste e, insieme, costruiscono il loro futuro. I due ex giocatori della Lazio, infatti, stanno partecipando al corso per diventare allenatori, seguendo insieme questo nuovo cammino.

Stendardo non perde occasione per ricordare l’importanza del compagno per la storia della società e, su Instagram, lo celebra così: