Stendardo: «Lazio altalenante, non ha alternative in panchina»

Ai microfoni di Tmw Radio, Guglielmo Stendardo, ex difensore della Lazio, ha parlato della stagione della squadra biancoceleste. Le sue parole.

«Molto bene in Champions, meno bene in campionato. Alterna partite importanti a delle prestazioni fallimentari. Non ha delle alternative come Juve o Inter ma che nell’undici titolare ha nomi importanti. Immobile continua a fare molto bene, ma quando ti manca qualcosa in difesa o a centrocampo lo senti».