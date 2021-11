Stendardo: «La Lazio ha tutte le carte per entrare in Champions»

Stendardo, sulle frequenze di Radiosei, ha analizzato l’avventura di Sarri sulla panchina della Lazio e le ambizioni della squadra

L’ex difensore della Lazio, Guglielmo Stendardo, ha commentato il momento dei biancocelesti, sulle frequenze di Radiosei. Ecco le sue parole:

«Sarri è il miglior allenatore che la Lazio potesse prendere, ora si sta vivendo un momento di crescita e transizione ma sono convinto che gara dopo gara questo tecnico riesca sempre di più ad entrare nella testa di un gruppo che era abituato a giocare e difendere in un modo molto diverso. Ora è ancora presto per parlare di svolte reali, ma la sensazione è che l’ingranaggio inizi a funzionare. Il centrocampo è il settore in cui ci sono alternative più importanti.

Cataldi sta facendo molto bene, Sarri sta valorizzando lui ma anche altri. Penso a Felipe Anderson, ma anche a Luiz Felipe Ramos. L’organico della Lazio è competitivo, ma se fossi Sarri chiederei al club un giocatore per reparto. Sarebbe importante, per esempio, avere un vero alter ego di Immobile. Quarto posto? La Lazio deve entrare in Champions, ha tutte le carte in regola per farcela».