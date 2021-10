Stefano Mauri al seguito della sua Lazio: «Direzione Bologna» – FOTO

Stefano Mauri ha postato sui propri profili social una bella foto che lo raffigura in partenza per Bologna: l’ex Lazio sarà allo stadio

Nella gara di oggi tra Bologna e Lazio, in programma alle 12:30 allo stadio Dall’Ara di Bologna, ci sarà un ospite d’eccezione. Stefano Mauri, postando una foto sulle proprie Instagram stories in partenza dalla stazione Termini, ha svelato la propria meta: «Direzione Bologna». L’ex centrocampista dei biancocelesti testimonia così il legame intatto con la maglia della Lazio seguendo i ragazzi di Maurizio Sarri anche in trasferta.